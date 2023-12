Raggirano 3 anziani fingendosi tecnici del gas: ancora truffe in Friuli

Non si ferma la piaga delle truffe agli anziani in Friuli.

Ancora truffe ai danni degli anziani in Friuli. Gli ultimi 2 casi sono stati a Udine e Latisana dove i truffatori si sono spacciati per finti tecnici del gas.

Nel primo caso, un’anziana 92enne di Udine, residente in via Baldasseria Bassa, è caduta vittima di un truffatore che si è spacciato per un tecnico specializzato nella fornitura del metano. Raccontando di una perdita di gas, l’uomo è riuscito ad entrare in casa, e dopo aver fatto finta di lavorare sulle tubature, ha approfittato di un momento di distrazione per sottrarle duecento euro in contanti e alcuni gioielli.

A Latisana, un’altra coppia di anziani, rispettivamente di 96 e 88 anni, è stata vittima dello stesso inganno. Un sedicente tecnico del gas ha paventato il pericolo di esplosioni, ottenendo così di entrare in casa. All’interno, il truffatore , è riuscito a sottrarre monili in oro dal valore stimato di 2 mila euro. Pochi giorni fa un’altra truffa è stata messa a segno a Manzano, in questo caso la vittima era stata una 70enne.

È fondamentale sottolineare che le società responsabili della distribuzione e gestione delle reti del gas avvisano preventivamente gli utenti in caso di interventi, utilizzando mezzi riconoscibili e non attraverso chiamate telefoniche improvvisate. Di fronte a richieste sospette o ingiustificate, è consigliabile allertare immediatamente le forze dell’ordine al numero unico per l’emergenza, il 112.