L’incidente ieri sera a Porcia.

Incidente nella tarda serata di ieri a Porcia. Un’auto con a bordo un un uomo di 57 anni è uscita di strada finendo nel fossato e impattando contro un muretto. in via Prata, nella borgata di Rondover.

Sul posto i soccorsi e Vigili del Fuoco di Pordenone è intervenuta, alle ore 23:00 circa, a Porcia per un incidente stradale. Una volta messa in sicurezza i pompieri, collaborando in piena sinergia con il personale sanitario giunto con ambulanza, automedica ed elisoccorso da Udine, hanno estratto l’uomo ferito è stato quindi elitrasportato presso all’ ospedale, in gravi condizioni e incosciente. Presente sul posto anche la Polizia di Stato.