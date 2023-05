Motociclista finisce nel fosso dopo lo scontro con un’auto: trasportato in ospedale

L’incidente a Pozzuolo del Friuli.

Incidente intorno alle 17 e 30 di questo pomeriggio a Pozzuolo del Friuli. Una moto si è scontrata con un’auto sulla provinciale 94, all’altezza dell’incrocio tra via Lumignacco e via Verdi, terminando la sua corsa in un fossato.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario con un’ambulanza che ha preso in carico il motociclista, finito nel fossato a bordo strada, trasportandolo per ulteriori accertamenti presso il pronto soccorso di Udine, incolume invece la conducente della autovettura coinvolta.

le cause dell’incidente sono al vaglio della Polizia locale del comando intercomunale di Campoformido. Sulla provinciale si sono registrati rallentamenti al traffico per circa un’ora, per permettere le operazioni di soccorso e dei rilievi di legge da parte della polizia locale.