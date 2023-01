L’incidente a Pordenone in località La Comina.

E’ di due feriti il bilancio dell’incidente accaduto intorno alle 4 e 30 di oggi in località La Comina, a Pordenone, lungo via Roveredo. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, il conducente della vettura ha perso il controllo e la macchina è finita ruote all’aria. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.

Immediata la chiamata al 112 che ha transitato la telefonata agli infermieri della Sores. La centrale operativa dell’emergenza sanitaria ha inviato tempestivamente sul posto l’equipaggio di un’automedica e l’equipaggio di un’ambulanza, provenienti entrambe da Pordenone.

Ha attivato anche i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine per quanto di competenza. Giunte sul posto, le equipes sanitarie hanno preso in carico il conducente del mezzo e un passeggero che poi sono stati trasportati all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone con l’ambulanza con medico a bordo, in codice giallo.