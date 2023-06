Afferra una giovane minorenne e la sbatte a terra, poi se ne va: si cerca un ragazzo

L’episodio di violenza è accaduto in via Poscolle a Udine.

Grave episodio di violenza a Udine intorno alle 20 e 30 in via Poscolle ai danni di una minorenne che, finito di cenare alla pizzeria Biffi, era uscita all’esterno del locale con altre 2 amiche.

Le tre stavano conversando quando, ad un tratto e senza un apparente motivo, un ragazzo è passato in mezzo a loro con forza afferrando la giovane ed a due mani e sbattendola violentemente a terra, senza fermarsi. Il giovane poi non si è fermato proseguendo per la sua strada. Dell’episodio sono stati subito allertati i carabinieri che sono intervenuti sul posto.

Il titolare del locale, Diego Giordano, oltre ad aver dato immediata assistenza all’adolescente, che aveva degli evidenti lividi sulle gambe, ha incaricato lo Studio Legale Tutino di porre in essere qualsivoglia azione atta ad identificare il soggetto a tutela di tutte le donne. Fatti del genere non devono essere ripetuti.

Lo Studio Tutino ha immediatamente interessato con nota scritta l’Autorità Giudiziaria, la Questura di Udine , la polizia municipale, i carabinieri, il sindaco nonché la Prefettura , ai quali ha trasmesso il video integrale del fatto che a rivederlo è sempre più sconvolgente. Fortunatamente le immagini risultano ben visibili in ottima definizione.

Un’episodio di violenza che poteva avere ben più gravi conseguenze se la ragazza cadendo batteva la testa nel marciapiede o nell’asfalto oppure se in quel frangente passava una vettura o un bus. Anche nei giorni scorsi, in città dei fatti strani e simili, dove un uomo passando per le Vie cittadine colpiva delle donne alla testa con un telefono cellulare. Lo studio Tutino invita a segnalare al 112 ed a non sottacere situazioni del genere , che se degenerano possono anche mettere seriamente a repentaglio la vita delle persone.