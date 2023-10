Incidente a Pozzuolo, rimorchio si ribalta: traffico in tilt

Incidente a Pozzuolo questo pomeriggio.

Incidente questo pomeriggio Pozzuolo del Friuli. Un grosso rimorchio trainato da un trattore si è ribaltato sulla strada regionale 353, costringendo temporaneamente alla chiusura della strada per consentire le operazioni di recupero.

L’incidente si è verificato intorno alle 16, all’incrocio tra la strada regionale 353 e via Cavalleria. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita, anche se il traffico è stato gravemente compromesso per diverse ore. Due pattuglie della polizia locale di Pozzuolo e Campoformido sono state inviate sul luogo dell’incidente per garantire la sicurezza e regolare il traffico. Inoltre, i vigili del fuoco del comando di Udine sono intervenuti per aiutare a ripristinare la situazione e coordinare le operazioni di recupero.