Esce di strada con l’auto e finisce nella vegetazione, ferita una donna

L’incidente questa mattina a Rive D’Arcano.

Incidente questa mattina poco dopo le 6 e 30 Rive D’Arcano. Per cause in corso di accertamento, un’auto è uscita fuori di strada lungo provinciale 116 finendo nella vegetazione a bordo della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i vigili del fuoco di San Daniele del Friuli. La signora alla guida ha riportato lievi ferite ed è stata trasportata in ospedale per accertamenti. I vigili del fuoco hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della zona dell’incidente. Presenti anche i carabinieri per i rilievi.