Incidente a Rive d’Arcano: minicar contro un muretto, due feriti

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Rive d’Arcano. E’ successo poco prima delle 19:30 quando una minicar, per cause ancora in corso di accertamento, è finita contro un muretto, provocando il ferimento di due persone a bordo del veicolo.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto con un’ambulanza per prestare i primi soccorsi ai feriti. Uno dei passeggeri è stato estratto dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco di San Daniele del Friuli, che successivamente si sono occupati della messa in sicurezza dell’area per evitare ulteriori rischi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Majano, che hanno effettuato i rilievi del caso per chiarire la dinamica dell’accaduto