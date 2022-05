Incidente alla rotonda: motociclista trasportato in elicottero a Udine

L’incidente questo pomeriggio.

Ennesimo incidente stradale avvenuto oggi, poco dopo le 17, sulla regionale 354 in prossimità della rotonda della località Picchi di Pertegada. Per cause ancora in via di accertamento, un’utilitaria sarebbe entrata in collisione con una moto di grossa cilindrata.

Sul posto, oltre alle forze dell’ordine ed il personale sanitario, anche l’elisoccorso. Il centauro è stato elitrasportato all’ospedale di Udine, mentre l’automobilista sembra non avere riportato lesioni. Traffico rallentato all’uscita di Lignano, code di automobili dal ponte di Bevazzana in direzione Latisana.

