Scontro tra due auto a Roveredo in Piano: una persona ferita

L’incidente ieri sera a Roveredo in piano.

I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti poco prima delle 22 a Roveredo in Piano all’incrocio tra Via Pionieri dell’aria e Via Ungaresca dove due vetture sono entrate in collisione.

I pompieri di via Interna in collaborazione coi colleghi della vicina base Usaf hanno supportato il personale sanitario giunto con due ambulanze per soccorrere i cinque occupanti, uno dei quali aveva la peggio riportando lievi ferite e trasferito all’ospedale di Pordenone.

Le operazioni sono proseguite con la messa in sicurezza di veicoli e scenario fino alle 23 e 30 circa.