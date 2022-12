Incidente a San Giorgio della Richinvelda

E’ di due persone ferite, di cui una con trauma cranico, il bilancio di un incidente accaduto questo pomeriggio a San Giorgio della Richinvelda.

Il sinistro è avvenuto lungo la ex strada provinciale 1: per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, due autovetture si sono scontrate e, a seguito dell’impatto, una si è cappottata ed è finita in un fossato a bordo strada.

All’interno di quest’ultimo mezzo viaggiavano le due persone che sono rimaste ferite. La chiamata di soccorso è arrivata al Nue 112 che l’ha trasferita alla Centrale Sores: gli infermieri hanno inviato immediatamente sul posto un’ambulanza proveniente da Spilimbergo e l’elisoccorso. Gli equipaggi sanitari hanno assistito le persone rimaste ferite operando sul posto assieme ai Vigili del fuoco.

Una persona è stata trasportata all’ospedale di Pordenone con lesioni non gravi. L’altra persona è stata trasportata in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con un trauma cranico, in codice giallo precauzionale.