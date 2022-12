Premio contro il carovita per i lavoratori di Credifriuli

Per i dipendenti di Credifriuli arriva un bel regalo di Natale: il consiglio di amministrazione della banca, infatti, ha stabilito di riconoscere un premio di mille euro a tutti i collaboratori contro il carovita

Un premio straordinario che riceverà prossimamente ognuno dei 178 lavoratori, per il terzo anno consecutivo. Una scelta, quella del cda presieduto da Luciano Sartoretti, presa anche per testimoniare la riconoscenza per la dedizione che tutti gli operatori hanno dimostrato in questo anno, lavorativo e personale, particolarmente complesso.

“Il Consiglio di Amministrazione vuole esprimere gratitudine verso tutti i collaboratori – sottolinea Sartoretti –, che hanno dimostrato di avere sorprendenti capacità di adattamento alle continue novità in corso ma, non di meno, fanno registrare un importante e positivo impegno da parte di tutti verso le esigenze di soci e clienti”.

Il premio (un credito welfare) ha un valore di 200 euro in buoni carburante, sommati a 800 euro spendibili in servizi welfare di svariati ambiti tra i quali: salute, istruzione, tempo libero e previdenza complementare.

“L’anno che si sta per chiudere vede migliorare ulteriormente il posizionamento della nostra banca che – aggiunge il direttore generale Gilberto Noacco – oltre al solido patrimonio economico dispone di un’ottima squadra di persone motivate in grado di produrre valore, con continuità, professionalità e capacità di interpretare con successo la nostra proposta di servizi bancari e assicurativi verso la clientela consentendoci di chiudere, anche il 2022, con un brillante risultato di esercizio, in linea con le nostre consuetudini”.