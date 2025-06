Incidente a Sedegliano, auto contro trattore: grave un anziano

Incidente questa mattina a Sedegliano.

Grave incidente questa mattina in via dei Molini a Sedegliano. Lo scontro, avvenuto intorno alle 10 e 30, ha coinvolto all’altezza del civico 35, ha coinvolto una Fiat Panda e un trattore con rimorchio. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano conducente della Panda, un uomo di 87 anni, si stava immettendo sulla carreggiata quando si è verificato l’impatto con il mezzo agricolo.



Sul posto sono giunti i vigili del fuoco con una squadra della sede centrale del comando di Udine e una squadra del distaccamento di San Vito al Tagliamento. Dopo una prima messa in sicurezza e stabilizzazione della vettura, hanno provveduto ad aprire le porte del veicolo, che erano bloccate, ed assieme al personale sanitario, hanno estratto dall’abitacolo l’anziano ferito che successivamente è stato preso in carico dal personale sanitario per le cure del caso. L’uomo è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Udine.

Terminato il soccorso i Vigili del fuoco hanno completato la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e dell’area del sinistro. Presente anche la Polizia Locale