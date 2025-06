Maxi furto di bici al negozio Cicli Granzon: bottino da 100mila euro.

Il negozio di biciclette Granzon, situato lungo viale Palmanova a Udine, è finito ancora una volta nel mirino dei ladri. La banda, composta da almeno sei o sette persone, è arrivata con due furgoni e ha sottratto una decina di biciclette di altissima gamma, scegliendo con cura i modelli più costosi. Il valore complessivo del furto sfiora i 100.000 euro.

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l’intera scena: i malviventi sono riusciti a forzare una porta, a caricare le bici e a dileguarsi: tutto in pochi minuti. Dal modus operandi si tratterebbe quindi di un colpo messo a segno da una banda specializzata che potrebbe aver già agito in altre zone del Nordest. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che stanno analizzando le immagini delle telecamere e raccogliendo testimonianze per cercare di risalire agli autori del furto.

Il precedente furto solo pochi mesi fa.

Per il negozio si tratta del secondo furto in pochi mesi. Il precedente episodio risale al novembre del 2024, quando lo stesso negozio era stato svaligiato con modalità simili: anche allora i ladri avevano portato via modelli di fascia alta, causando un danno superiore ai 70.000 euro. Una doppia ferita che pesa non solo economicamente, ma anche psicologicamente, su un’attività storica della città.