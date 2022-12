Incidente a Sequals, ciclista travolto da un’auto

L’incidente a Sequals.

Incidente a Lestans di Sequals, in via Risorgimento all’altezza della rotonda, dove un uomo che stava pedalando in sella a una bicicletta è strato travolto un’auto ed è stato sbalzato a terra.

Dopo la chiamata al numero unico di emergenza 112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Sequals e l’elisoccorso, vista la dinamica. Il ciclista è stato trasportato all’ospedale di Pordenone in codice verde. Cause dell’incidente al vaglio delle forze dell’ordine allertate dagli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria del Friuli Venezia Giulia.