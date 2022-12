Incidente sulla Pontebbana, auto esce di strada e finisce nel fosso

Incidente sulla Pontebbana tra Carnia e Portis di Venzone.

Incidente nella tarda mattinata di oggi tra Carnia e Portis di Venzone. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, attivati dagli infermieri della centrale Sores, il conducente di una vettura ha perso il controllo e la macchina è finita fuori strada in un fossato.

Dopo l’allarme lanciato come una chiamata al numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato tempestivamente sul posto l’equipaggio di una ambulanza proveniente da Gemona del Friuli e l’elisoccorso. Gli infermieri hanno attivato subito anche i vigili del fuoco.

L’incidente, accaduto lungo la strada statale 13 Pontebbana, pareva inizialmente molto grave. Fortunatamente invece le persone all’interno della vettura sono rimaste in illese.