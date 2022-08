Incidente a Sgonico, camion sbanda e perde il carico

Verso le 17 e 30 di oggi, venerdì 26 agosto, i vigili del fuoco del comando di Trieste sono stati allertati per un incidente stradale a Sgonico sulla strada provinciale 35 all’altezza del Centro Lanza.

Giunta sul posto, la squadra del distaccamento di Opicina ha trovato un grosso camion che, perdendo il controllo, ha causato la fuoriuscita del carico che trasportava. Una volta accertato che non ci fossero feriti, la squadra ha provveduto alla messa in sicurezza del mezzo pesante e del suo carico. Operazione, questa, che ha richiesto l’utilizzo anche dell’autogru, giunta in rinforzo dalla Centrale. Sul posto, carabinieri e vigili urbani per i rilievi del caso.