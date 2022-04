Incidente a Lignano.

Traffico bloccato per un incidente nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 30, sulla strada per Lignano. Non si conoscono per il momento altri dettagli, ma secondo le prime informazioni ci sarebbero dei feriti.

Sul posto dell’incidente è intervenuto anche l’elicottero del 118 per prestare soccorso alle persone coinvolte nell’incidente. Inevitabili i disagi al traffico nella zona di Lignano.

(Visited 2.112 times, 2.112 visits today)