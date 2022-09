Incidente sulla tangenziale est in comune di Tavagnacco

Un incidente stradale è avvenuto stamattina, poco dopo le nove, sulla tangenziale est, in comune di Tavagnacco.

Tre auto sono rimaste coinvolte sulla corsia in direzione di Povoletto. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. A quanto pare, le persone coinvolte non hanno subito ferite gravi, ma l’incidente ha comportato dei disagi alla circolazione.