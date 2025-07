Visite a castelli e ville del Friuli.

Dopo il successo della seconda edizione, torna “Andar per Ville & Castelli fra natura e cultura”, un’iniziativa che propone percorsi slow a piedi o in bicicletta alla scoperta delle colline friulane e goriziane, tra paesaggi incontaminati e dimore storiche di grande fascino. L’evento, promosso da AICS (Associazione italiana per lo sviluppo della cultura d’impresa turistica e culturale) con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e della Comunità Collinare del Friuli, si svolge in collaborazione con WeLikeBike, Ecoturismo FVG e Alpe Adria Bike.

La formula si conferma quella vincente: coniugare una piacevole passeggiata immersa nella natura con la visita di splendide ville, castelli e caseforti, concludendo ogni tappa con una degustazione di prodotti tipici locali, in un viaggio che valorizza la storia, la cultura e l’enogastronomia del territorio.

Itinerari e novità della terza edizione

La rassegna propone dieci itinerari, facili e adatti a tutti, che si snodano tra i territori di Udine e Gorizia, con due nuove dimore inserite per la prima volta. Le visite sono accompagnate dai proprietari stessi, che raccontano aneddoti e curiosità legate alla loro storia familiare e al contesto regionale, offrendo un’esperienza immersiva e autentica.

Le passeggiate si svolgono nelle ore più fresche del mattino o nel fresco della sera, per garantire un comfort ottimale e permettere di apprezzare al meglio i panorami e la biodiversità delle colline friulane.

Il valore del turismo slow nel Friuli collinare

L’iniziativa ha raccolto un ampio consenso, confermando l’interesse per un turismo lento e sostenibile, capace di valorizzare luoghi spesso poco conosciuti ma di grande pregio. Il percorso a piedi o in bicicletta permette infatti di vivere un’esperienza profonda, osservando con calma e attenzione l’ambiente naturale e culturale.

L’approccio non è quello di una visita frettolosa, ma di un’immersione nella storia viva delle dimore, ancora oggi abitazioni private di famiglie che custodiscono e tramandano tradizioni locali. La conclusione con la degustazione di vini, oli, mieli e prodotti tipici, spesso riconosciuti da presidi Slow Food, completa l’esperienza con un momento di convivialità e scambio.

Il calendario e le prossime tappe

Dopo le prime escursioni di giugno al Castello di Ragogna e alla Brunelde di Fagagna, sabato 19 luglio si partirà a piedi alla scoperta del Castello di Arcano a Rive d’Arcano, mentre domenica 20 si raggiungerà in bicicletta Villa Orgnani Linda, a Plaino di Pagnacco, la cui visita è una novità dell’edizione 2025.

Sabato 26 luglio passeggiata nei dintorni del Castello di Susans a Majano, domenica 27 invece si raggiungerà Villa Gallici Deciani a Montegnacco, Comune di Cassacco. Due invece i tour in programma nel mese di agosto: sabato 23, passeggiata notturna e visita alla Casaforte il Bergum a Remanzacco, mentre domenica 24 la mèta sarà il Castello di Prampero a Magnano in Riviera.

Due infine anche i tour in programma a settembre: sabato 6 in bicicletta nei dintorni del Castello di Brazzà a Moruzzo e, seconda novità di questa stagione, domenica 7 visita alla Casaforte Zorutti a Dolegna del Collio. Durante i percorsi si potranno ammirare borghi fortificati, hospitali, chiesette, torri, castelli, siti naturalistici di particolare interesse situati nei comuni coinvolti.

Informazioni pratiche

Ogni tour dura circa quattro ore, con un’ora dedicata alla visita della dimora storica, due ore di passeggiata a piedi o in bicicletta e un’ora per la degustazione finale. Le escursioni in bici coprono tratti di 16-18 km su strade di campagna poco impegnative, adatte a ogni tipo di bicicletta, anche elettrica, che può essere noleggiata direttamente sul posto. Le partenze sono previste alle 8.30 del mattino o alle 20.00 per i tour serali, con partenza e arrivo presso il parcheggio delle dimore visitate.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile visitare il sito www.labrunelde.it nella sezione Eventi & News, oppure contattare direttamente Cristina Trinco d’Arcano, presidente di AICS, al numero 349 8150543 via cellulare o WhatsApp.