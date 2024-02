Il furto ieri sera a Latisana.

Furto ieri sera in un’abitazione di Latisana dove i ladri sono riusciti a portare via denaro e 7 orologi. Secondo la ricostruzione tutto è avvenuto tra le 19 e 30 e le 21 e 30 quando ignoti si sono introdotti nella casa di un 40enne, forzando un infisso.

Una volta all’interno, i ladri hanno messo le mani su 250 euro in contanti e 7 orologi per un danno complessivo di circa 1200 euro. Il proprietario di casa ha denunciato l’accaduto questa mattina ai carabinieri di Latisana, che stanno svolgendo le indagini per identificare i responsabili.