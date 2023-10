L’incidente a Tarcento: la vittima è Daniela Noacco.

Tragico incidente lungo la regionale 356, nel territorio comunale di Tarcento, intorno alle 23 di ieri, all’altezza della località di Pradandons. Daniela Noacco, donna di 77enne di Taipana, ha perso la vita. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, mentre si trovava alla guida di una vettura ha perso il controllo, uscendo si strada.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Gemona del Friuli, l’automedica proveniente da Udine e l’elisoccorso. Hanno attivato i carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli e i vigili del fuoco.

Purtroppo per la persona coinvolta in questo incidente, che ha apparentemente non ha interessato altri veicoli, nonostante i tentativi di rianimazione, non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso.