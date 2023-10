Cade da una struttura del parco e si ferisce, una persona in ospedale

Incidente nel parco a Brugnera.

Una persona è stata soccorsa questo pomeriggio dal personale medico infermieristico per un incidente che si è verificato in un parco di Brugnera. Per cause in corso di accertamento è caduta da una struttura, restando ferita.

Gli infermieri della sala operativa della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Sacile e l’automedica proveniente da Pordenone. La persona è stata presa in carico dal personale medico infermieristico e trasportata con l’ambulanza con a bordo l’equipe dell’automedica in codice giallo, stabile, all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone.