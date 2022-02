Denunciato un giovane di Udine.

Un banale incidente. L’urto degli specchietti retrovisori tra due auto che procedevano in senso di marcia opposto. Ma anziché fermarsi e trovare una soluzione amichevole per l’accaduto, un 24enne udinese ha aggredito l’altro conducente, un anziano 72enne anch’egli residente in città, facendolo cadere a terra e provocandogli lesioni guaribili in una decina di giorni, per poi fuggire a bordo della propria autovettura. I fatti sono accaduti il 24 gennaio scorso nel quartiere di via San Rocco.

Grazie alla collaborazione di alcuni passanti e di alcuni residenti del posto, che dalla finestra di casa avevano assistito all’aggressione in strada e sentito le invocazioni di aiuto dell’anziano, anche filmando la scena con il proprio smartphone, il personale dell’Ufficio di polizia giudiziaria della polizia di Udine è riuscita a risalire al responsabile deferendolo all’autorità giudiziaria per il reato di lesioni personali volontarie e comminandogli sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada per la fuga dal luogo dell’incidente senza rilasciare i propri dati, per un ammontare di circa 400. Indubbiamente l’epilogo di una triste storia.

