L’incidente all’incrocio di Udine.

Incidente stradale, questa mattina, poco prima dell’ora di pranzo, in via Bernardinis a Udine, all’angolo con via Monte San Marco. L’impatto è stato tra due auto ed una è finita contro la transenna di metallo in prossimità dell’attraversamento pedonale.

Lievemente ferito un conducente, che è stato soccorso dai vigili del fuoco di Udine, che si sono occupati anche di mettere in sicurezza la strada. I rilievi sono stati seguiti dagli agenti della polizia locale.

