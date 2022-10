Incidente nella notte a Udine, auto si ribalta e prende fuoco

L’incidente a Udine.

Gli infermieri della Centrale Sores Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno coordinato nelle prime ore di oggi, intorno alle 3, un intervento di soccorso a Udine, lungo viale Venezia, all’altezza della nuova rotonda, in prossimità del supermercato Lidl.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, il conducente di una vettura ha perso il controllo: la macchina si è ribaltata e ha preso fuoco.

Immediato l’invio di una automedica e di una autoambulanza provenienti dall’ospedale di Udine. Per il conducente, un giovane uomo, fortunatamente nessuna particolare conseguenza sanitaria: vista la dinamica importante è stato trasportato comunque in pronto soccorso al nosocomio Santa Maria della Misericordia di Udine.

Sul posto i vigili del fuoco del comando di Udine. Oltre alla numerose chiamate giunte dalle persone che si trovavano in quel momento nella zona di viale Venezia, l’allerta incidente è partita anche dalla vettura, una macchina di ultima generazione.