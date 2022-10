Incidente a Vacile, tamponamento tra due auto: coinvolti anche 2 bambini

L’incidente a Vacile.

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 18, a Vacile di Spilimbergo, lungo via Conciliazione.

Per cause al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Spilimbergo, interventi per i rilievi, due auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento.

Dopo l’allarme gli infermieri della centrale Sores hanno inviato immediatamente sul posto l’equipaggio di un’automedica proveniente da Pordenone e una ambulanza proveniente da Sequals.

A bordo di una delle due vetture una pensionata e nell’altra vettura una persona adulta con due bambini. Nessuna persona è rimasta ferita in maniera grave.