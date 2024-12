L’incidente in viale Tricesimo.

Incidente nel pomeriggio di oggi, 30 dicembre, in viale Tricesimo: attorno alle 16, due auto si sono tamponate. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 per gli accertamenti sulle condizioni dei coinvolti, che non hanno riportato ferite gravi. Il sinistro ha provocato rallentamenti al traffico.