Gli incidenti avvenuti in Friuli.

Uno scontro frontale tra due auto è avvenuto, ieri sera, poco dopo le 21, sulla regionale 56 a Zugliano, in prossimità del bar, che dà sulla piazza. Per cause ancora in corso di accertamento, i veicoli sono entrati in contatto. Lievemente feriti i conducenti, che sono stati portati all’ospedale di Udine.

Un altro incidente si è verificato nella notte sulla provinciale di Faedis, in località Ronchis, non troppo distante dal luogo dove si è verificata la doppia tragedia la vigilia di Natale. L’auto è finita contro il guard-rail. Ferito il conducente, soccorso dai vigili del fuoco di Udine.

