Diversi interventi di soccorso questo pomeriggio sulle montagne del Friuli.

Sono stati diversi i soccorsi questo pomeriggio per incidenti e cadute sulla neve sulle montagne del Friuli.

Nel comprensorio sciistico dello monte Zoncolan una persona si è ferita a seguito di una caduta sulla neve. Soccorsa dall’elicottero Falco del Veneto, è stata trasportata in volo in codice giallo all’ospedale di Belluno. Nello stesso comprensorio, un’altra persona rimane ferita sempre per un incidente sulla neve. Assistita dal personale dell’ambulanza proveniente da Paluzza ha rifiutato il trasporto in ospedale dopo un controllo da parte del personale sanitario.

Il secondo elicottero sanitario è stato attivato dalla sala operativa della Sores per soccorsi nella zona di Sella Nevea, nel territorio comunale di Chiusaforte dove si sono verificati contemporaneamente due incidenti sulla neve in vetta, sul Canin. L’elicottero ha recuperato una persona in quota affidandola all’equipaggio dell’ambulanza, per poi essere accolta all’ospedale di Tolmezzo per la cura di lesione localizzata non grave ad una gamba. Sempre nella stessa zona, la seconda persona è stata soccorsa dal personale medico infermieristico per poi essere trasportata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in condizioni non gravi per una lesione localizzata.