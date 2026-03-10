Tre incidenti nella notte e altrettanti automobilisti coinvolti trovati alla guida in stato di ebbrezza. È questo il bilancio dei controlli straordinari disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Udine per monitorare il territorio e garantire la sicurezza stradale. Nonostante la vigilanza capillare delle pattuglie, l’irresponsabilità al volante ha segnato la serata tra Martignacco, Codroipo e Gemona del Friuli, portando al ritiro immediato di tre patenti e al sequestro dei veicoli coinvolti.

Martignacco: schianto contro il muro di un’abitazione

Il primo intervento ha visto i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Udine impegnati a Martignacco. Qui, un friulano di 40 anni ha perso il controllo della propria vettura finendo la corsa contro il muretto di una casa privata. L’uomo è uscito illeso dall’abitacolo, ma l’alcoltest ha dato esito ampiamente positivo: per lui è scattato il ritiro della patente e il sequestro amministrativo dell’auto.

Codroipo: urta un’auto in sosta e si ribalta

Situazione fotocopia a Codroipo, dove i militari della stazione locale sono intervenuti per i rilievi di un sinistro che poteva avere conseguenze ben più gravi. Un 48enne del luogo ha urtato un veicolo regolarmente parcheggiato per poi ribaltarsi sulla carreggiata. Uscito incolume dal mezzo, è stato sottoposto all’esame alcolimetrico che è risultato positivo oltre i limiti di legge. Anche in questo caso, patente ritirata e veicolo sequestrato.

Gemona: l’incidente e gli insulti ai Carabinieri

L’episodio più teso si è verificato a Gemona del Friuli. Un 63enne residente nel Friuli collinare ha perso il controllo della propria auto provocando un incidente. Oltre alla positività all’alcoltest, che ha portato al ritiro della patente e al sequestro del mezzo, l’uomo ha aggravato la sua posizione proferendo frasi oltraggiose nei confronti dei Carabinieri durante i rilievi. Per questo motivo, è stato denunciato anche per oltraggio a pubblico ufficiale.

Tutti e tre i conducenti sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale. Episodi che confermano quanto mettersi alla guida dopo aver bevuto resti un azzardo pericoloso per la vita propria e quella degli altri.