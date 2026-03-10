Guerra in Iran: Venti di esplosione circondano la crisi da ogni lato

Sembra che l’operazione militare congiunta tra gli Stati Uniti e Israele contro l’Iran possa protrarsi nel tempo, con l’eventualità di un ampliamento del suo raggio geografico.

Negli ultimi sviluppi, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (Pasdaran) ha annunciato questa domenica che intensificherà le proprie operazioni offensive contro gli USA e Israele a partire da questa notte. Secondo l’agenzia “Fars”, “in seguito all’attacco condotto dal governo statunitense e dall’entità sionista contro gli interessi del popolo iraniano — descritto dagli osservatori come un’escalation di brutalità — una fonte informata ha annunciato un significativo aumento della capacità operativa dei Pasdaran”.

La fonte ha dichiarato alla “Fars”: “Nel quadro del contrasto alla ‘brutalità’ di Donald Trump e della Casa Bianca, le Guardie della Rivoluzione aumenteranno il volume delle operazioni con i droni fino al 20%“, sottolineando che l’uso di missili pesanti e strategici raddoppierà, raggiungendo un incremento del 100%. È stato inoltre ribadito che “questa misura serve a garantire la forza di deterrenza e a fornire una risposta ferma a qualsiasi avventura militare contro gli interessi e i cittadini dell’Iran”.

Segnali di escalation bellica

D’altra parte, la rete CNN ha citato un funzionario dell’amministrazione del presidente Donald Trump, secondo cui gli Stati Uniti continueranno a colpire numerosi obiettivi in Iran durante le prossime tre settimane.

Un alto funzionario iraniano ha riferito alla CNN che l’Iran sta individuando nuovi asset statunitensi da colpire in risposta all’avvertimento di Trump, secondo cui l’Iran “sarà colpito molto duramente”. Il funzionario ha fatto notare che, poco dopo la dichiarazione di Trump sulla valutazione di nuovi obiettivi per la “distruzione totale e morte certa” in Iran, Washington ha chiarito di aver minacciato di “estendere la guerra contro il popolo iraniano e ucciderlo direttamente”.

Il funzionario ha aggiunto: “Per questo motivo, la Repubblica Islamica annuncia che valuterà seriamente aree, forze ed entità affiliate all’America non ancora incluse nella banca obiettivi delle forze armate iraniane, e prenderà provvedimenti contro di esse nel caso in cui il nemico compia un atto sconsiderato”.

Il rifiuto arabo all’escalation

Nel frattempo, Ahmed Aboul Gheit, Segretario Generale della Lega Araba, ha confermato che i paesi arabi sono uniti nel condannare e rifiutare qualsiasi aggressione contro uno Stato arabo o la violazione della sua sovranità e integrità territoriale. Lo ha dichiarato domenica durante una sessione straordinaria del Consiglio della Lega Araba a livello ministeriale.

Aboul Gheit ha affermato che gli attacchi subiti da alcuni paesi arabi “rappresentano aggressioni inaccettabili per i governi e i popoli arabi”, sottolineando che violano i principi di buon vicinato e le leggi internazionali. Ha inoltre rimarcato che “prendere di mira civili e strutture civili rappresenta una minaccia diretta alla sicurezza nazionale araba, e tali attacchi non possono essere giustificati con alcun pretesto”.

Ha ricordato che “i paesi arabi non sono parte della guerra in corso nella regione e non ne desideravano l’inizio”, spiegando che avevano già espresso il rifiuto di utilizzare i propri territori e spazi aerei come base per operazioni militari. Ha esortato l’Iran a “rivedere la propria politica e cessare immediatamente gli attacchi”, chiedendo al contempo alla comunità internazionale, in particolare al Consiglio di Sicurezza, di agire per fermare le aggressioni contro i territori arabi.

Attacchi nonostante gli impegni

Nonostante ciò, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha presentato le sue scuse ai paesi vicini dopo che questi sono stati presi di mira da attacchi nei giorni scorsi, affermando che il consiglio di comando provvisorio ha approvato la sospensione degli attacchi, a meno che non partano offensive da tali paesi verso l’Iran.

Pezeshkian ha dichiarato in un discorso trasmesso dai media: “Chiedo scusa ai paesi vicini, non abbiamo ostilità verso di loro. Dobbiamo lavorare insieme per garantire la sicurezza e la pace”. Tuttavia, ha aggiunto che “di fronte alla perdita dei nostri leader a causa della brutale aggressione, le nostre forze armate hanno agito in modo indipendente”.

In questo contesto, la portavoce del governo iraniano, Fatemeh Mohajerani, ha affermato che il suo paese considera le basi americane in Medio Oriente come proprietà degli Stati Uniti, pertanto colpirle non è considerato un bombardamento di tali stati. In un’intervista all’agenzia “Novosti”, ha sottolineato che le accuse contro Teheran di attaccare altri paesi “non corrispondono affatto alla realtà sul campo”.

Nonostante le rassicurazioni ufficiali, i paesi della regione hanno subito attacchi intensi, sollevando dubbi sulla serietà della tregua iraniana, specialmente poiché gli attacchi hanno colpito aree civili e infrastrutture sensibili in diversi stati del Golfo:

Kuwait: Ha annunciato domenica la morte di due membri del Ministero dell’Interno durante il servizio notturno.

Ha annunciato domenica la morte di due membri del Ministero dell’Interno durante il servizio notturno. Bahrein: Il Ministero dell’Interno ha riferito del ferimento di 3 persone e danni materiali a un edificio universitario nell’area di Muharraq a causa della caduta di frammenti di un missile iraniano.

Il Ministero dell’Interno ha riferito del ferimento di 3 persone e danni materiali a un edificio universitario nell’area di Muharraq a causa della caduta di frammenti di un missile iraniano. Qatar: Il Ministero della Difesa ha annunciato l’intercettazione di 6 missili balistici.

Il Ministero della Difesa ha annunciato l’intercettazione di 6 missili balistici. Emirati Arabi Uniti: Il Ministero della Difesa ha rintracciato 117 droni, intercettandone 113.

Attacchi massicci e obiettivi strategici

Il Ministero della Difesa degli Emirati ha fornito un bilancio dall’inizio dell’aggressione iraniana: sono stati rilevati 238 missili balistici (221 distrutti) e 1422 droni (1342 intercettati).

Gli osservatori ritengono che il tentativo di indebolire l’immagine del centro economico più stabile della regione (gli Emirati) non porti un vantaggio militare immediato all’Iran, ma serva alla “battaglia della reputazione” nella corsa all’influenza regionale. In questo scenario, emerge il ruolo dell’Arabia Saudita, storica rivale dell’Iran, che ha recentemente intrapreso un riavvicinamento con Teheran, consolidatosi anche nel dossier Yemen.

Questi cambiamenti confermano il passaggio dal confronto alla gestione negoziale, un riassetto che precede l’attuale esplosione regionale.