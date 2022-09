Il giovane è stato trasportato in ospedale ed è stato poi dimesso in serata.

Infortunio sul lavoro ieri nel primo pomeriggio a Fagagna, alla latteria di Borgo Paludo. Per cause ancora in corso di accertamento un giovane di 30 anni è scivolato su una lastra di alluminio procurandosi un trauma alla schiena.

Il ragazzo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito all’ospedale di San Daniele, dove è stato dimesso già in serata. Presenti anche i carabinieri della stazione di Fagagna.