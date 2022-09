E’ accaduto a Pradamano.

Brutto episodio a Pradamando dove, nei giorni scorsi, sono apparsi decine di volantini razzisti nel parcheggio vicino al cinema.

I volantini con pesanti insulti alle persone di colore sono stati sparsi nel parcheggio. La mano di queste scritte per il momento rimane ignota, come non è chiaro il motivo per il quale l’autore abbia preso la città di Padova come esempio negativo in quasi tutti i volantini.