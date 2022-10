Inseguimento in autostrada, auto in fuga tra Sacile e Portogruaro

L’inseguimento nel primo pomeriggio di oggi sulla A28.

Inseguimento nel primo pomeriggio di oggi sull’autostrada A28, tra Sacile e Portogruaro. E’ accaduto intorno alle 13 e 30 quando un’auto ha tentato di fuggire alla polizia stradale.

Gli agenti sono riusciti poi a bloccare il veicolo, mentre l’autostrada è stata chiusa al traffico in direzione Portogruaro per sicurezza. Ancora non è chiaro il motivo dell’inseguimento.

Dalle prime informazioni sembrerebbe che l’auto fosse ferma in corsia di marcia con un grosso cartello sul retro. Gli agenti, avvisati da alcuni automobilisti sono intervenuto e a quel punto la donna avrebbe provato a speronarli dandosi poi alla fuga.