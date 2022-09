Automobilista munita di pass sanzionata a Udine: presentato ricorso.

Parcheggio disabili: attenzione, avere il pass non sempre basta.

Alcuni stalli, infatti, sono riservati a specifici contrassegni invalidi. Lo ha scoperto a sue spese un’automobilista, lo scorso giugno, a Udine nella zona di piazza Duomo, quando è stata multata per aver lasciato il veicolo nel parcheggio dei disabili. Non si è trattato, però, di un “furbetto” che ha tentato di aggirare la legge.

La proprietaria dell’auto, infatti, era munita di autorizzazione rilasciata dal Comune di Pozzuolo del Friuli e come aveva fatto già altre volte, accompagnata a Udine da parenti o amici, aveva lasciato il suo veicolo nello stallo invalidi di Piazzetta Betrando.

Solo che, nel frattempo, la segnaletica è cambiata e quello stallo in particolare è stato riservato ad un contrassegno specifico, appartenente ad un altro invalido.

La Polizia locale udinese le ha quindi comminato una multa di 100 euro per violazione dell’articolo 188/5 del Codice della Strada, con la decurtazione di tre punti della patente.

Dal canto suo, l’automobilista si scusa con il portatore di disabilità cui era riservato lo stallo e si augura di non avergli causato un disservzio, ma trovando “atipica” la sanzione ha deciso di chiedere al Comune di Udine l’annullamento del verbale in autotutela, affidandosi allo Studio legale Tutino di Udine. Non è escluso il ricorso al Giudice di Pace.