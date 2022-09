Attacco hacker al Comune di Gorizia, Udine in aiuto con 25 computer

Udine in aiuto del Comune di Gorizia dopo l’attacco Hacker.

Dopo l’attacco hacker a Gorizia, il Comune di Udine cederà venticinque computer per due mesi previa sottoscrizione di un contratto di comodato d’uso gratuito tra le parti.

“Nella seduta di Giunta che si è tenuta in via straordinaria nella giornata di oggi abbiamo deciso di accogliere la richiesta del Comune di Gorizia, oggetto nei giorni scorsi di un attacco hacker, di ricevere dall’Amministrazione di Udine in comodato d’uso temporaneo e gratuito alcuni computer destinati ai nostri uffici ma al momento ancora in attesa di essere distribuiti”. Lo annuncia il vicesindaco Loris Michelini.

“Credo che in questa fase storica sia di fondamentale importanza proseguire sulla strada della digitalizzazione della pubblica amministrazione, alleggerendo così il peso della burocrazia e rendendo di conseguenza l’erogazione dei servizi più efficiente. Ed è proprio per permettere al Comune di Gorizia di continuare a lavorare normalmente che abbiamo voluto dare il nostro aiuto dopo l’attacco subito”, conclude Michelini.