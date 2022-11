Donna investita a San Giorgio di Nogaro, trasportata in ospedale con l’elicottero

La donna è stata investita in via Roma.

Una donna di circa 50 anni di età è rimasta ferita questa mattina, poco dopo le 11 e 30, dopo essere stata investita da un’automobile mentre stava camminando in via Roma, a San Giorgio di Nogaro.

Dopo l’allarme, gli infermieri della Sores hanno inviato immediatamente sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da San Giorgio di Nogaro e l’elisoccorso.

La donna ha riportato traumi alla parte alta del corpo ed è stata trasportata in codice giallo, in volo, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Al momento le cause dell’incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine.