Pensano ad un malore, ma in realtà stava solo dormendo in auto dopo il lavoro

E’ accaduto ad Artegna.

Allarme questa mattina ad Artegna in via Sottocastello, all’intersezione con via Villa per una persona segnalata esanime all’interno di una automobile ferma a bordo strada. Alcuni passanti, temendo un malore, hanno chiamato il Nue112, indicando un uomo in difficoltà di circa 60 anni di età.

Gli infermieri della Sores hanno inviato immediatamente sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Gemona del Friuli. Gli operatori del Nue112 hanno allertato anche i carabinieri della compagnia di Tolmezzo e i vigili del fuoco che sono accorsi sul posto. Si è accertato poi che l’uomo, stanco dopo il turno di lavoro della notte, ha preferito fermarsi per riposare, per non incorrere in un incidente.

Il tempestivo intervento di tutte le forze in campo ha permesso di gestire con rapidità quella che avrebbe potuto essere un’emergenza grave. Fondamentale la sinergia tra le sale operative, i sanitari, i pompieri e le forze dell’ordine.