Investito da un’auto mentre era in bici a Udine: muore un 62enne

L’uomo è morto in ospedale.

Non ce l’ha fatta il ciclista coinvolto nell’incidente di stamattina in via Ascoli a Udine. L’uomo, di origine serba ma residente in città, è morto poche ore dopo all’ospedale di Udine.

Per cause al vaglio della polizia locale il 62enne che era in sella alla sua bici è stato investito da una Mercedes proveniente da piazzale cella e guidata da un friulano di 79 anni. Per l’urto l’uomo è caduto a terra riportando serie lesioni. Dopo le prime cure prestate dall’ambulanza guida l’auto medica arrivate sul posto è stato ricoverato in condizione gravissime al Santa Maria della misericordia dove però è deceduto.