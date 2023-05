Investito e ucciso da un’auto a Lignano, muore ragazzo di 19 anni

Tragedia a Lignano, ragazzo di 19 anni muore investito da un’auto.

Un ragazzo di 19 anni, K.M., residente a Latisana, ha perso la vita nella notte tra venerdì e sabato per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto a Lignano Sabbiadoro in viale Europa, altezza stadio Teghil. È accaduto intorno alle 23.30. Per cause in corso corso di accertamento da parte della forza pubblica, il giovane pedone è stato investito da una vettura condotta da S.L, classe 2002, di Codroipo.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Lignano Sabbiadoro. Hanno attivato le forze dell’ordine (carabinieri della Compagnia di Latisana).

Il personale sanitario ha preso in carico il giovane, avviando le manovre salvavita. Poi il trasporto al Ppi di Lignano dove non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso.