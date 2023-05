Incidente lungo Strada Nuova, a Trieste.

Una persona è stata soccorsa la notte scorsa, quella tra venerdì e sabato, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto lungo Strada Nuova per Opicina, a Trieste. Per cause in corso di accertamento mentre conduceva una auto ha perso il controllo del mezzo e la vettura è finita fuori strada.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112 del Friuli Venezia Giulia, gli operatori della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza, hanno attivato le forze dell’ordine e i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.

Il personale sanitario ha preso in carico la persona poi trasportata in ambulanza all’ospedale di Cattinara per la cura di ferite non gravi.