La mia vita finché capita, il documentario su Mauro Corona arriva al Visionario

La proiezione del documentario La mia vita finché capita a Udine.

La gioventù ribelle, il difficile rapporto con i genitori, i vizi, l’arte paziente della scrittura, la passione incontenibile per la roccia e per le cime. Mauro Corona. La mia vita finché capita è il ritratto di uomo e di artista senza veli e senza reticenze. Il documentario sarà in programma al Visionario dal 5 al 7 maggio alle ore 15.30 e 19.20.

Mordace ma lontano dalla sua figura di commentatore televisivo, Mauro Corona si racconta anche attraverso incontri e chiacchierate con cari amici come Piero Pelù, Erri De Luca, Davide Van De Sfroos. Le citazioni letterarie, tratte dal libro Le altalene e interpretate dalla voce narrante di Giancarlo Giannini, arricchiscono la narrazione, mentre le maestose cime montuose fanno da sfondo alle riflessioni del protagonista.