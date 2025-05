Elettra Servizi e Asu insieme tra sport e sostenibilità

La collabotrazione tra Elettra Servizi e l’Associazione Sportiva Udinese.

Elettra Servizi, Azienda Leader nel settore dell’efficientamento energetico e delle energie rinnovabili, annuncia con entusiasmo la sua partnership con l’Associazione Sportiva Udinese (ASU). Questa collaborazione nasce dalla condivisione di valori fondamentali, tra cui l’impegno per un futuro energetico più green, sostenibile e accessibile.

“Nell’ottica sempre più green e sostenibile in cui opera ASU – ha chiarito il presidente, Alessandro Nutta -, con entusiasmo, annunciamo questa partnership che rappresenta per noi un nuovo passo in quella direzione, che abbiamo già intrapreso da tempo e che intendiamo percorrere con sempre maggiore attenzione. Quello sancito dall’accordo con Elettra Servizi SPA è un impegno congiunto: assieme abbiamo deciso di lavorare nel diffondere i valori delle Comunità Energetiche tra le famiglie, sul territorio, per un futuro energetico più sostenibile e accessibile“.

La partnership.

In linea con la propria missione, Elettra Servizi S.p.A. si impegna a sostenere le attività sportive di ASU, contribuendo all’acquisto di nuove attrezzature sportive di ultima generazione. Questo investimento permetterà agli atleti e alle atlete di allenarsi con strumenti all’avanguardia, favorendo il loro sviluppo e il raggiungimento di nuovi traguardi.

Ma non solo: attraverso questa partnership, le due realtà promuoveranno attivamente la cultura della sostenibilità e delle energie rinnovabili. Organizzeremo iniziative congiunte per sensibilizzare le famiglie e il territorio sull’importanza delle Comunità Energetiche, un modello innovativo che favorisce la produzione e il consumo di energia pulita a livello locale.

Inoltre, un focus particolare sarà rivolto ai più giovani: educare i bambini e i ragazzi sui vantaggi delle energie rinnovabili e delle Comunità Energetiche, incoraggiandoli a diventare cittadini consapevoli e attivi nella tutela dell’ambiente. Elettra Servizi S.p.A. e ASU condividono la convinzione che il futuro si costruisca oggi, con azioni concrete e responsabili. Questa collaborazione rappresenta un passo importante verso un domani più sostenibile, in cui energia, sport e comunità si uniscono per un mondo migliore.