Marciapiedi e piste ciclabili, sopralluogo sui cantieri di Monfalcone

Il sopralluogo nei cantieri di Monfalcone.

Mattinata dedicata a un sopralluogo per valutare lo stato di avanzamento dei cantieri a Monfalcone per il sindaco Anna Maria Cisint che, accompagnata dai tecnici del Comune, Ceschia e Olivetti, ha voluto valutare con i propri occhi la situazione dei lavori in città.

“Come faccio spesso ho preferito vedere di persone con i miei occhi lo stato dei lavori in Largo Isonzo, lavori che i residenti aspettavano da tempo e che entro la settimana saranno conclusi” ha dichiarato il sindaco che si è detta orgogliosa della fattura non solo delle strade, ma anche dei marciapiedi che sono stati realizzati per consentire il passaggio agevole sia delle persone disabili sia dei passeggini.

I lavori di asfaltatura in via Acque Gradate, dove poche settimane fa il sindaco aveva raccolto l’appello dei cittadini, saranno ultimati entro la fine della settimana, mentre i marciapiedi saranno terminati già nella giornata odierna. Ultimati i lavori nella via apriranno i cantieri in via Nievo e via dei Bagni Nuova, saranno terminati i lavori di via Fratelli Cervi e contestualmente verrà realizzata la segnaletica in via Natisone e nella stessa via Acque Gradate.

I lavori sono stati finanziati con una parte della Concertazione Regionale. “Grazie a questo investimento regionale abbiamo raggiunto quasi 11 milioni di investimento per la sistemazione di strade e marciapiedi in questi 5 anni. I lavori effettuati sono stati molti, ma non ci fermeremo qui: vogliamo intervenire anche in via Monti e nell’ultima parte di via Crociera” ha proseguito il Sindaco.

Sono già stati approvati dalla Giunta nella giornata di ieri i lavori di via dei Lussini per un valore di 120mila euro che saranno realizzati entro l’estate. Particolare attenzione da parte del sindaco è stata dedicata alla viabilità di Largo Isonzo che sarà modificata come da accordi con i cittadini e i rappresentanti del Rione. Oltre al rifacimento di strade e marciapiedi sarà realizzata una pista ciclabile che sarà subito fruibile e collegherà via Largo Isonzo con via Monti lungo la via Acque Gradate che diventerà a senso unico come via Natisone che sarà percorribile nel senso opposto al fine di creare una viabilità più sicura. “Ho chiesto al Comandante della polizia Locale di prevedere la presenza di agenti in queste vie per aiutare i cittadini ad abituarsi alla novità nel primo periodo” ha commentato il sindaco.

Durante il sopralluogo il sindaco ha voluto visitare anche l’area verde di via Valentinis dove stanno procedendo i lavori per la realizzazione della pista per le bmx e il cantiere nell’area tra via Romana, via Belforte e via Tacitiana dove in questi giorni si stanno realizzando i nuovi marciapiedi. Durante la visita ai cantieri il Sindaco ha potuto parlare con i residenti per assicurarsi che il disagio arrecato fosse minimo, i cittadini si sono dimostrati entusiasti per i lavori.

