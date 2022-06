Ha un malore e la barca si rovescia, muore un 71enne

L’incidente ieri sera a Marano Lagunare.

Tragedia ieri sera nelle acque di Marano lagunare dove Lorenzo Mauro, 71enne di Latisana, è morto per un malore mentre si trovava al timone di una barca.

Secondo la ricostruzione, poco dopo le 19, l’uomo si trovava con un amico su una piccola imbarcazione, quando ha accusato un malore che gli ha fatto perdere il controllo del natante che si è scontrato con una briccola e si è rovesciato.

I due sono finiti in mare e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le ricerche. Trovati poco dopo, per il 71enne purtroppo non c’era già più nulla da fare, mentre l’amico che si trovava con lui è rimasto praticamente illeso.

