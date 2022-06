Moto contro auto a Latisana: giovane trasportato in ospedale in elicottero

L’incidente questo pomeriggio a Latisana.

Violento incidente questo pomeriggio a Latisana. E’ accaduto poco dopo le 18 quando, per cause ancora in corso di accertamento, una moto e un’auto si sono scontrate in via Volton.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi che hanno prestato le prime cure al giovane motociclista ferito trasportandolo in elicottero all’ospedale di Udine: nella caduta ha riportato serie ferite. Presenti anche i carabinieri di Latisana per i rilievi.

