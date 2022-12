Colta da un malore poco dopo essere tornata dal pronto soccorso: muore a soli 18 anni

Anisa Mahmic è morta a soli 18 anni.

E’ morta in casa colta da un malore poco dopo essere tornata dal pronto soccorso di Monfalcone. Anisa Mahmic, 18enne di origini bosniache ma che da anni viveva a Ronchi dei Legionari, insieme alla madre si era rivolta all’ospedale dopo che nella giornata aveva accusato un malessere.

La visita e i successivi esami però non avevano evidenziato nulla di anomalo e così la giovane è ritornata a casa. Il malessere però è continuato fino a quando, nella notte, sono stati chiamati i soccorsi del 118. Per Anisa però non c’è stato nulla da fare.

Uno shock per tutta la comunità di Ronchi e per i tanti amici della ragazza che hanno voluto ricordarla con uno striscione davanti alla sua casa di via 4 Novembre. “Non ti dimenticheremo mai, sarai sempre nei nostri cuori. Non è un addio ma un Arrivederci. Buon viaggio piccola stella”. Anisa frequentava la scuola per parrucchieri a Gorizia, il mestiere che avrebbe voluto fare in futuro.

Ancora da fissare la data dei funerali della giovane. Potrebbe essere infatti l’autopsia a far luce sulle esatte cause della morte.