Casa Burghart si presenta: ecco il nuovo studentato universitario

Il nuovo studentato di Udine.

E’ stata presentata oggi nuova residenza universitaria presso il palazzo di casa Burghart in Borgo stazione a Udine. L’edificio, di proprietà della società Fur veicolo 2, è stato concesso in affitto per dieci anni all’Agenzia regionale per il diritto allo studio (Ardis), che a sua volta ha ricevuto dal Pnrr un contributo di 3,72 milioni di euro a parziale copertura del canone annuo e dei costi dei servizi di gestione.

“Le residenze universitarie inaugurate oggi in Borgo stazione a Udine testimoniano l’attenzione della Regione verso gli studenti meritevoli e bisognosi – commenta l’assessore all’Università Alessia Rosolen – . Per questa Amministrazione è importante garantire il diritto allo studio tramite l’utilizzo di fondi regionali e nazionali. La nuova Casa dello studente, che ospiterà non solo gli universitari ma anche gli allievi dell’Istituto tecnico superiore Malignani, è solo uno dei progetti rivolti all’Università di Udine, stanti le difficoltà sorte per l’adeguamento sismico del complesso di viale Ungheria e il relativo aumento dei costi fino a 42 milioni di euro. Alla luce di ciò, l’attivazione di collaborazioni anche tra pubblico e privato può rispondere contemporaneamente alla necessità di nuovi alloggi per gli studenti e a mantenere alta la qualità del sistema universitario”.

“Sono convinta – ha aggiunto Rosolen – che il nuovo studentato riuscirà a dare respiro a un’area che necessita di riqualificazione, sicurezza e presenza della comunità. Auspico inoltre che possa contribuire ad accrescere l’attrattività del sistema universitario della città e degli Its”.

La struttura comprende 45 alloggi in un’area di 7.700 metri quadrati e potrà accogliere fino a 93 persone. Oltre ai mini-appartamenti, saranno presenti un’aula studio dotata di 44 postazioni e altri servizi tra cui una sala relax, una palestra attrezzata, lavanderia self-service e parcheggi destinati sia ad auto, bici e moto sia a mezzi elettrici.

Rosolen ha colto inoltre l’occasione per riepilogare i numeri che pongono il Friuli Venezia Giulia in una posizione virtuosa a livello nazionale in campo universitario. “Dal 2018 a oggi – ha rilevato l’esponente della Giunta – abbiamo portato da 4.900 a oltre 5.500 il numero di studenti aventi diritto alle borse di studio e siamo una delle pochissime regioni che anche nell’anno accademico 2022/2023 coprirà il 100 percento dei beneficiari. In controtendenza rispetto al resto d’Italia è anche il dato sulle immatricolazioni, che quest’anno è aumentato dell’8 percento“.