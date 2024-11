Malore fatale a Clauzetto, muore durante una battuta di caccia

L’uomo ha accusato un malore mentre era a caccia.

Malore fatale a Clauzetto per un uomo durante una battuta di caccia assieme ad altri colleghi. E’ accaduto tra le 13 e le 16 circa quando sette soccorritori del Soccorso alpino si sono portati ai Piani di Gerchia sopra Clauzetto .

L’uomo ha fatto in tempo ad avvisare i colleghi – che in quel momento non erano vicini a lui – che non si sentiva bene ed ha affidato il proprio zaino ad una coppia di escursionisti che stavano scendendo, mentre si riposava un po’. Quando però uno dei suoi colleghi ha raggiunto il punto in cui si era fermato ad attendere ha trovato l’amico già privo di sensi.

Sul posto si sono portati i soccorritori della stazione di Maniago del Soccorso Alpino e l’elisoccorso regionale che ha sbarcato l’equipe di bordo: il medico ha potuto solamente constatare il decesso.

Per il recupero della salma, si è dovuto attendere il nulla osta del magistrato e l’arrivo del secondo elicottero, perché il primo è volato sulla cresta del Monte Zaiavor a portare aiuto ad una donna che si è procurata una probabile frattura alla caviglia.